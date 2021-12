Parte "Uà - Uomo di varie età": con Claudio Baglioni tre serate evento su Canale 5

Ufficio stampa

Al via sabato 4 dicembre in prima serata su Canale 5 "Uà - Uomo di varie età", il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Dopo l'esordio lo show andrà in onda per altri due sabati, l'11 e il 18 dicembre.