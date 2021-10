Claudio Baglioni rivela: "Rifare Sanremo? No, il Festival è un lusso che ci si può permettere una o due volte al massimo"

IPA

Claudio Baglioni, ospite domenica 31 ottobre, per la prima volta a "Verissimo", parla della sua esperienza a Sanremo: "Il Festival è un’occasione speciale. È un lusso che uno può permettersi una o due volte al massimo. Credo proprio che non lo rifarei". Baglioni che di Saremo è stato direttore artistico nel 2018 e nel 2019, conduttore e super ospite non è mai invece salito sul palco come concorrente: "Per alcuni musicisti della mia generazione, il Festival è stato un posto dove non bisognava andare. Lo guardavamo con un po' di aristocrazia. Invece, negli ultimi anni ha ripreso la sua forza incredibile".