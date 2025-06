"Dopo un anno durissimo in prima linea per le inchieste di Striscia, per me tornare a Paperissima Sprint è come sentire l’odore dell’estate e della spensieratezza. Sono felicissimo di avere al mio fianco Juliana, la vera regina di Paperissima Sprint: bella, simpatica e super professionale. Insieme al Gabibbo faremo delle gag pazzesche! Vi aspettiamo!", commenta Vittorio Brumotti. Juliana Moreira aggiunge: "Sono contentissima di essere tornata alla conduzione del programma più divertente della televisione italiana e sono sicura che questa nuova avventura insieme al mitico Brumo e al mio amato Gabibbo sarà super sprint! Non vediamo l’ora di farvi divertire!".