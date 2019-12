Paolo Ruffini a "Verissimo": "La fine della storia con Diana Del Bufalo è un dolore vero"

Tra gli ospiti della puntata di "Verissimo" del 21 dicembre ci sarà Paolo Ruffini, che per la prima volta parla della fine della sua storia con l’attrice Diana Del Bufalo: “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male - dice a Silvia Toffanin -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.