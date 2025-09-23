Maltempo, Paolo Del Debbio bloccato nel traffico salta "4 di Sera": al suo posto Mario Giordano

Il volto di "Fuori dal Coro" conduce per una puntata la trasmissione, sostituendo il collega
© Da video
Cambio di programma imprevisto a "4 di Sera". Nella puntata di lunedì 22 settembre, infatti, a dirigere lo studio non c’era Paolo Del Debbio come di consueto, ma Mario Giordano, chiamato all’ultimo momento a prendere il suo posto.
Il motivo lo spiega lo stesso Del Debbio, intervenuto in collegamento telefonico per chiarire la situazione ai telespettatori: "Sono 20 anni che conduco ed è la prima volta che mi capita. Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico".
Una motivazione che riflette le difficoltà vissute ieri a Milano, città rimasta paralizzata da una serie di circostanze concomitanti: la pioggia battente che ha messo in crisi la viabilità e lo sciopero nazionale per Gaza, durante il quale si sono verificati anche violenti scontri.
"Sembra di essere in un Paese del terzo mondo", commenta il giornalista, scusandosi con il pubblico per l’assenza forzata e cogliendo l’occasione per ringraziare il collega di "Fuori dal Coro" che lo ha sostituito. "Ti ringrazio davvero. Tu sei meglio di me, quindi il problema non c’è".
