Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono "Disconnessi On The Road" 

Ci sono dei posti in Italia tutti da scoprire, angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare un momento di relax, da soli o con gli amici. " Disconnessi On The Road " è il diario di viaggio che, nel corso di 5 appuntamenti settimanali al via mercoledì 23 settembre in seconda serata su Italia 1 , racconterà il tour in Italia di tre amici - Paolo Ciavarro , Paola Di Benedetto e Giulia Salemi - ricchi di curiosità e di voglia di scoprire, per condividere insieme esperienze e ricordi e vivere (e rivivere) momenti unici e irripetibili.

Paolo, Paola e Giulia, a bordo di un pulmino vintage, partiranno da Milano, Roma e Napoli alla scoperta di posti pazzeschi, a poca distanza dai capoluoghi, per trovare il proprio momento di felicità in piccoli angoli di paradiso italiani. L’Italia è infatti una terra ricca di location preziose e poco conosciute (lo dimostra anche la presenza di 55 siti Unesco riconosciuti nella Penisola, numero record al pari della Cina), da scoprire con passione e curiosità, e questa è la giusta occasione per farlo. Paolo, Paola e Giulia lo faranno anche grazie ai loro racconti, facendo incontri a sorpresa lungo il percorso e ricordando le esperienze più belle che, in passato, hanno caratterizzato la loro vita.

In ogni appuntamento, "Disconnessi On The Road" arriverà in angoli di paradiso non lontano dal punto di partenza, senza tralasciare tappe intermedie altrettanto ricche di fascino. La Val Trebbia e le Grotte di Rescia in Lombardia, le Cascate di Montegelato nel Lazio, le Grotte di Pertosa Auletta e Ascea Marina in Campania: Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi esprimeranno i propri desideri e sceglieranno queste come alcune delle mete della loro avventura di viaggio, pronti a stupirsi e a stupire. In ogni puntata non mancherà la celebrazione del momento perfetto di relax, all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia.

Da sempre la birra Corona, principale sponsor del programma, invita le persone a disconnettersi dalla routine quotidiana per avvicinarsi alla natura e trovare il proprio momento di felicità. Il viaggio di "Disconnessi On The Road" continua anche sui social dei ragazzi e di Corona (Facebook: Corona Extra Italia), con backstage, anteprime, curiosità e tips di viaggio.

Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e #disconnessiontheroad.

