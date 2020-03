Paolo Brosio si addormenta a "Live - Non è la d'Urso": "Mi sono appisolato"

Simpatico imprevisto a "Live - Non è la d'Urso" per Paolo Brosio. Il giornalista, in collegamento via Skype con il programma, è stato "beccato" dalla padrona di casa Barbara d'Urso mentre dormiva. "Paolo, cosa fai? Ti sei addormentato?", ha provato a svegliarlo la conduttrice che lo stava interpellando per parlare di religione al tempo del coronavirus.

Brosio, visibilmente appisolato anche a causa della tarda ora, è stato colto proprio con gli occhi chiusi: "Mi avete chiamato? Buongiorno!", ha risposto, dopo essersi svegliato all'improvviso. Poi ha provato a giustificarsi: "Io collegato, ero collegato - ha detto - solo che è tardi, mi ero appisolato".