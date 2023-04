Paolo Brosio, è morta l'adorata mamma Anna

Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo dopo trent'anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato. Recentemente aveva avuto problemi di salute per i quali era stato necessario il ricovero all'ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo di Forte dei Marmi.

Anna Marcacci Brosio era una donna di grande fede, ha raccontato più volte di essersi recata a Medjugorje a pregare per convertire anche Paolo. Aveva acquisito notorietà partecipando, al fianco del figlio, al programma "Quelli che il calcio" su Rai2 e registrando con Paolo spot pubblicitari.