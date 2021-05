E' finita tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: "Scelta fatta di comune accordo"

Love story al capolinea tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis . A dare l'annuncio in una delle sue Instagram Storie è stata la modella 22enne che ha scritto: "Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita...". Il giornalista non ha commentato ma ha ripostato il messaggio della sua ex nelle sue storie social.



Usciti alla scoperto lo scorso ottobre Brosio e la De Vitis non sono più una coppia quindi, ma la giovane modella ha voluto sottolineare: "Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno".

Poi ha aggiunto: "Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa".

La loro relazione aveva suscitato subito molte perplessità, sia per la differenza d'età tra i due, ben 42 anni, sia per la rapidità con cui era nata. La De Vitis era stata poi anche vista in giro per Milano in compagnia di un giovane imprenditore di nome Diego e i più maligni avevano cominciato a dubitare sulla tenuta della coppia.

Che adesso pare ufficialmente scoppiata.