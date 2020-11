La fidanzata di Paolo Brosio incontra l'uomo che sostiene di averla baciata: "Stai inventando tutto"

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis sono tornati nello studio di "Live - Non è la d'Urso" per confrontarsi con l'imprenditore Diego Granese, che sostiene di aver conosciuto la giovane 22enne e averla baciata proprio mentre il giornalista era nella Casa del "Grande Fratello Vip". "Ho preso sul ridere quello che hai detto, perché sappiamo bene come è andata", esordisce Maria Laura, accusandolo di averla usata per avere celebrità.



Immediata la risposta di Diego, in collegamento con la trasmissione di Canale 5: "Mi sembra strano che non ti ricordi, perché è abbastanza difficile dimenticare un bacio". I due portano avanti versioni ben diverse, finché non si intromette lo stesso Paolo Brosio: "Il tuo bacio è come il rock, non esiste. Quello vero è un altro", aggiunge prima di darne dimostrazione con Maria Laura. Tra i due, però, gli animi si scaldano quando l'imprenditore accusa di aver costruito la relazione della giovane modella con Brosio, il quale risponde: "Io sono un professionista, la televisione è il mio mestiere da quaranta anni, non il tuo".