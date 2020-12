La fidanzata di Brosio: "Non sto con lui per visibilità", ma la macchina della verità la smentisce

La fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, si è sottoposta alla macchina della verità di "Live - Non è la d'Urso" per cercare di smentire le voci che la vedrebbero insieme al giornalista solo per cercare fama e visibilità.







Barbara d'Urso ha chiesto alla modella se stesse insieme a Brosio per ottenere visibilità e se avesse intenzione di lasciarlo una volta raggiunto il suo scopo. Maria Laura ha risposto negativamente a entrambe le domande, senza però trovare l'esito favorevole della macchina della verità che in entrambi i casi ha rilevato come "False" le sue risposte".