Paolo Bonolis a "C'è Posta per Te" realizza il desiderio di Matteo

Non vuole essere chiamato eroe Matteo anche se ha vinto una grande battaglia, quella contro il cancro. A "C'è Posta per Te" il 18enne di Palermo chiede l'aiuto di Paolo Bonolis per ringraziare i suoi genitori che negli anni della malattia si sono presi cura di lui dandogli la forza di lottare. "È stato il vostro amore incondizionato a farmi rinascere", scrive Matteo in una lettera dedicata ai genitori e promette: "Spero di poter ricambiare tutto l'amore che mi avete dato".

È difficile ricambiare l'amore smisurato di un genitore verso un figlio, ma Matteo ci prova con l'aiuto del celebre conduttore di Canale 5 che sorprende Salvatore e Carmela e regala loro un viaggio. "Vostro figlio mi ha detto di venire perché guardando le cretinate che faccio io vi divertite. Ora non posso fare qualcosa che vi diverte, ma posso farvi fare qualcosa che vi divertirà. Mi sono chiesto cosa donarvi. Staccare un attimo e prendere un periodo tutto vostro. Ho pensato una settimana in un resort dove c'è una SPA con dei fisioterapisti... certi pezzi di manzo", scherza Bonolis con Carmela.

"Non mi viene semplice dimostrare quanto vi voglia bene, ma voglio iniziare da qui a dimostrare l'affetto che ho per voi. E voi non viziatemi più o mi abituo", conclude Matteo prima di riabbracciare i suoi genitori.