Paola Caruso riceve una lettera dalla possibile mamma biologica: “Ho pianto tutto il tempo”

“Ho pianto tutto il tempo, addirittura mi sono venute le contrazioni: ho pensato adesso partorisco in anticipo per l’emozione!”. Dopo la lettera sulla sua presunta madre biologica, la showgirl Paola Caruso si lascia andare durante il backstage registrato al termine della puntata di “Domenica Live” e andato in onda in esclusiva a "Pomeriggio Cinque".



“Vorrei fare il test del dna per essere sicura – continua l’ex valletta che è stata adottata poco dopo la nascita– ma devo parlarne con la mia mamma. Non ho un padre, ma così avrei due madri” conclude.



Le foto della donna che sostiene di essere sua madre sono state consegnate a Paola durante la scorsa puntata di “Domenica Live” ma non sono state mostrate al pubblico: “Questa persona non cerca pubblicità” ha sostenuto la D’Urso mentre la Caruso ha concluso: “Mi somiglia un po’ ”.