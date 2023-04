Pamela Camassa e il provino di "Amici" abbandonato: "Ho finto di farmi male"

"Sì, è vero, sono scappata". Ospite a "Verissimo", Pamela Camassa non solo ammette di essere fuggita dal provino di "Amici", ma di aver anche inscenato un infortunio.

"Mi sono presentata come ballerina", ricorda l'ex modella. "Ai tempi l'insegnante era Steve La Chance, che, in sala, ci ha spiegato una breve coreografia e ci ha chiesto di ripeterla. Io non ricordavo neanche il primo otto, quindi ho fatto finta di farmi male".

"Anche a scuola facevo così quando non volevo essere interrogata", continua Camassa, tra i naufraghi della nuova edizione de "L'isola dei famosi". "Poi, però, andavo a casa, studiavo e mi proponevo io il giorno dopo".