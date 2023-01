Pamela Anderson accusa Tim Allen di molestie: "Si presentò nudo davanti a me"

Non mancano ovviamente episodi inediti e anche poco edificanti. Come quello in cui accusa di fatto l'attore Tim Allen di averla molestata. Un episodio avvenuto nel 1991, sul set della sitcom "Quell'uragano di papà". "Il primo giorno di riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim era in corridoio in accappatoio - scrive la Anderson in un'anticipazione pubblicata da "Variety" -. Si è aperto l'accappatoio e si è mostrato rapidamente completamente nudo". Allen dal canto suo, interpellato dalla rivista, nega però di aver mai fatto una cosa del genere.

Per Pamela Anderson quel primo giorno di riprese è diventato in qualche modo indimenticabile, tanto da tirar fuori l'aneddoto nella sua autobiografia. Una goliardata sopra le righe probabilmente, che oggi, in tempi di "Me too", sarebbe impensabile. Ma Allen all'epoca, trovandosi di fronte la 23enne Anderson, fresca "Playmate", deve aver pensato che la cosa fosse divertente. "Ha detto che era giusto così - spiega Pam -, perché mi aveva visto nuda e così eravamo pari", probabilmente riferendosi proprio al servizio su "Playboy" in cui la Anderson compariva senza veli. La reazione della modella e attrice fu un risolino nervoso mentre si allontanava.

Di sicuro un esordio poco piacevole per lei che si affacciava al mondo della tv in quel momento in maniera più continuativa rispetto alle breve apparizioni fatte fino ad allora. Pamela interpretò ventitré episodi della serie che le fece da trampolino di lancio perché l'anno seguente entrò nel cast di "Baywatch" che, in cinque anni, la trasformò in una stella internazionale.

Tim Allen però smentisce in maniera decisa che questa cosa sia avvenuta. "Non è mai successo, io non farei mai una cosa del genere" ha affermato l'attore di "Santa Clause" in una dichiarazione rilasciata alla stessa "Variety".