Pamela Anderson: “Ho sposato Tommy Lee subito dopo averlo conosciuto e non me ne sono mai pentita”

Nell’immaginario collettivo è la bagnina in costume che corre sulla spiaggia, la ragazza apparsa 14 volte sulla copertina di Playboy, un’icona di bellezza. Ma oltre a questo Pamela Anderson è - ed è stata molto altro. Durante la sua carriera da modella, attrice, testimonial ha trovato il tempo anche per sposarsi quattro volte.



“Mi piace sposarmi” ha scherzato con Silvia Toffanin, in una lunga intervista esclusiva. Il primo dei matrimoni, quello che fece più scalpore, è quello con Tommy Lee, ex batterista dei Motley Crue: “Avevo un’altra relazione in quel momento con una persona che avrei dovuto sposare e invece abbiamo deciso questa cosa. Non me ne sono mai pentita, abbiamo due figli splendidi (Brandon e Dylan). È il loro papà quindi non potrei mai considerarlo un uomo sbagliato”.