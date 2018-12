Pamela Anderson contro Salvini: "Con lui torna il fascismo" | La replica del ministro: "La preferivo in costume"

"Salvini ha detto che 'Macron è un problema per i francesi', pensando che ciò che sta accadendo in Francia è qualcosa che riguarda solo i francesi, ma è sbagliato", ha spiegato l'attrice. "La soluzione - ha poi aggiunto in un altro tweet - non è più Macron o più Salvini, che hanno bisogno l'uno dell'altro e si rafforzano a vicenda. La soluzione non può che essere un risveglio pan-europeo che attraversi i confini e le nazionalità, in grado di affrontare la profonda crisi economica, sociale ed ecologica dell'Europa oggi".



La risposta di Salvini non si è fatta attendere. "Ahimé, con dolore da affezionato spettatore e fan di Baywatch, lei questo sabato a Roma non ci sarà", ha twittato il ministro continuando la sua campagna social in vista della manifestazione del Carroccio in programma nel weekend nella Capitale. E ancora: "Oggi sono stato attaccato da un'importante politica americana: PamelaAnderson. La preferivo in costume".