Pago e Serena dopo "Temptation Island Vip": "Non ce l'ho con lei, è legittimo non amare più"

Dopo "Temptation Island Vip" Serena e Pago hanno preso strade separate, ma nello studio di "Uomini e Donne" si sono concessi un confronto chiarificatore. L'amore non c'è più, ma resta comunque un grande affetto dopo sei anni passati insieme. "Non ce l'ho con lei, è andata così. E' leggittimo non amare più una persona", dichiara Pago. Per l'ex fidanzata, però, il motivo non è solo la fine del sentimento.

"Avevamo dei problemi, è vero, ma se avessi saputo che aveva dubbi sull'amore che provava per me non sarei di certo andato a Temptation Island. I problemi di coppia sono una cosa, il sentimento un'altra. Qua possiamo parlare di tutto, ma non ha senso arrabbiarci uno con l'altra. A me interessa solo una cosa: tu non mi ami più. Solo questa è la cosa importante per me", ribadisce il cantante.

"Mi aspettavo da te delle reazioni per non far finire la relazione. Invece abbiamo aggirato i problemi e siamo arrivati a questo. Quei 21 giorni ho avuto modo e tempo di pensare a me, a cosa era giusto o sbagliato della mia vita fuori", la replica della Enardu.