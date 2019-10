Pago si confessa dopo "Temptation Island Vip": "Volevo un figlio da Serena, mi manca da impazzire"

Dopo sei anni di amore, Serena Enardu e Pago si sono detti addio davanti a tutta Italia. Dopo la fine di "T emptation Island Vip " i due ex stanno tentando di voltare pagine, in maniera differente. "Mi manca da imoazzire, volevo sposarla e avere una figlia con lei. Doveva andare così", ha dichiarato il cantante a " Chi ". "Il mio tormento è averlo fatto soffrire, sono in cura da una psicologa", ha replicato lei.

PAGO: "SOGNAVO UNA FIGLIA FEMMINA" - Il viaggio a "Temptation Island Vip" si è trasformato in un incubo per Pago, che settimana dopo settimana ha visto la sua compagna scivolargli via dalle mani: "E' un'esperienza che non rifarei. Durante e dopo per me è stato solo dolore. Fa male, mi manca tantissimo nel quotidiano. Sognavo di sposarla e avere una figlia che le assomigliasse. Sogni e parole infranti".

SERENA: "SONO IN CURA DA UNA PSICOLOGA" I due facevano coppia fissa dal 2012, ma negli ultimi tempi qualcosa era cambiato e grazie a "Temptation Island" la 42enne ha affrontato la dura realtà: "Io e Pago da due anni non stavamo bene, Il mio desiderio sessuale si è spento, ecco la verità. Mi manca sapere come sta, Gli voglio bene ma non lo amo più. Ho sempre avuto paura di fargli male, per tutelarlo abbiamo distrutto tutto". Serena sta cercando di andare avanti e si sta facendo aiutare: "Non mi vergogno di dire che sono in cura da una psicologa. Ho toccato il fondo e devo cercare la luce, soprattutto per mio figlio. Ho voglia di serenità e se per conquistarla devo soffrire, va bene così"