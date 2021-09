Orietta Berti e il successo di "Mille": "La gente l'ha amata perché aveva voglia di svago"

Orietta Berti, ospite a "Verissimo" domenica 19 settembre, ha parlato del successo del tormentone estivo lanciato con Fedez e Achille Lauro "Mille". Il brano, che ha già ricevuto quattro dischi di platino, l'ha incoronata la regina dell'estate. "È bello avere un pubblico giovane, allegro che ha voglia di cantare - ha affermato la cantante -. La gente l'ha amata perché dopo l'anno che abbiamo avuto, aveva voglia di svago e di una canzone da cantare al mare o in montagna".

Per Orietta Berti però non è il primo "tormentone estivo". In 55 anni di carriera tantissimi suoi brani sono diventati canzoni di successo in estate. "Ho fatto tanti tormentoni estivi - Fin che la barca va, Non illuderti mai -. D'estate era normale fare una canzone allegra e ironica", ha detto la cantante.