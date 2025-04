Tutte le date saranno presentate da Fabio De Vivo e in ogni data avremo la presenza speciale e preziosa di Margherita Toffa, che, con la sua sensibilità, porterà ogni volta un messaggio carico di significato e forza: "Presto inizieremo a svelare qualcosa sui nostri canali social instagram e Facebook. Stiamo lavorando per portare questo spettacolo in tutta Italia. Non nego che un po’ di difficoltà c’è, ma sono ottimista e spero che aziende, amministrazioni comunali o chi volesse ospitarci ci possa contattare per fare qualcosa di bello e soprattutto fare del bene". Quest’estate “OnStage” verra ospitata in un’arena spettacoli con un palco vista mare per un evento esclusivo in una location esclusiva. Altre date sono in via di definizione.