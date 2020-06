Oms e guanti, virologo Broccolo: "Servono in laboratorio, meglio lavare le mani"

"I guanti lasciamoli perdere, sono inutili". Anche il virologo Francesco Broccolo concorda con l'ultima raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità che sull'uso di questi dispositivi di protezione ha fatto l'ennesimo dietro front. "Servono in laboratorio, sicuramente meglio lavarsi frequentemente le mani", spiega a "Mattino Cinque" l'esperto dell'Università Bicocca di Milano.



"Questo virus - aggiunge - non si trasmette attraverso il contatto o il sangue, quindi il guanto non ha una grande utilità". Broccolo commenta anche il nuovo cambio di posizione dell'Oms, come già avvenne, sebbene al contrario, per le raccomandazioni sull'uso delle mascherine: "Questo genera preoccupazione e confusione nei cittadini".