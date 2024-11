Nuovo appuntamento con "La Talpa"

Lunedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "La Talpa – Who is the mole", condotto da Diletta Leotta. "La Talpa" ha introdotto un approccio crossmediale nel genere reality, con nuove modalità di racconto in parallelo su Mediaset Infinity e Canale 5. Questo esperimento ha ottenuto ottimi risultati nel consumo web e nelle anticipazioni in streaming, dimostrando il potenziale del progetto multipiattaforma.