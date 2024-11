"La Talpa", le anticipazioni della quarta puntata: paura per Lucilla Agosti

La prima prova che vedremo nella quarta puntata consiste nel recuperare le quattro chiavi di altrettanti lucchetti sul fondo di una vasca chiusa da una teca. Le quattro chiavi per aprire la teca però non sono sole: ne vengono aggiunte altre per creare più confusione. All'interno della teca si posizionano Marina La Rosa e Veronica Peparini. Per liberarsi, oltre a trovare le chiavi, le due concorrenti devono vincere la corsa contro il tempo con l'acqua che va a riempire la vasca. Per interrompere il flusso, i compagni devono trovare le brugole che chiudono gli erogatori in una vasca melmosa. Veronica Peparini, che prima della prova si è detta claustrofobica, abbandona quasi immediatamente la vasca chiedendo di essere liberata. Marina La Rosa, rimasta da sola, riesce a liberarsi solo da un lucchetto prima di chiedere l'interruzione del gioco. Subito dopo la prova i concorrenti si accusano a vicenda di aver nascosto le brugole e le chiavi.