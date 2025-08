Nuovo appuntamento su Rete4 con "Freedom - Oltre il confine" e Roberto Giacobbo

Tra gli altri reportage della puntata: Terracina, nel Lazio meridionale, per conoscere i segreti dell’ingegneria risalente all’epoca dell’Antica Roma; Sassocorvaro, nelle Marche, per rivivere la storia di un uomo che ha salvato l'arte italiana dalla furia nazista; India, per scoprire se esista un archivio nel quale sia scritto il destino dell’intera umanità; al confine del Friuli-Venezia Giulia, il più incandescente d’Italia, per visitare un bunker; Vicovaro, in Lazio, per documentare un antico acquedotto romano.