Nuovo appuntamento con "Battiti Live": da Alice Merton ai The Kolors, la musica è protagonista

Martedì 3 agosto, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta puntata di " Radio Norba Cornetto Battiti Live ", l'unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci . Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi

Tra queste ce ne sono alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio. Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

Gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata: Alice Merton; Topic; Elettra Lamborghini; i The Kolors; Ernia; Rkomi; Gaudiano; Aiello; Icon 808, Didi e Nicola Siciliano; Giacomo Urtis; i Boomdabash e Baby K; Aka7even; Mr. Rain; Deddy; Federico Rossi; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Braco e Luna. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Annalisa, da Grottaglie; La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

