Su Italia 1 l'estate si accende di musica con "Battiti Live"

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. Tra le esibizioni, infatti, quindici si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio. Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Questo l'elenco completo degli artisti che si esibiranno nella prima puntata: Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce e Dimartino, da Polignano a Mare; Noemi dal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso da Lecce.

