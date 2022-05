"Non sono più innamorato come prima", Riccardo chiude definitivamente con Ida

"

Non sono più innamorato come prima

Riccardo Guarnieri

Ida Platano

Uomini e Donne

trono over

Maria De Filippi

",fa chiarezza sui sentimenti che prova per. I due che si sono incontrati ancora una volta a "" dopo aver chiuso la loro relazione due anni fa, hanno provato a riavvicinarsi ma le cose non sono andate come sperava Ida. Riccardo non è più innamorato e alparla chiaro dopo essere stato sollecitato da

"È giusto che lei lo sappia. Pensavo di poter fare le cose in modo in graduale, ma invece siamo tornati a litigare come prima", continua il cavaliere che preferisce interrompere il riavvicinamento sul nascere senza rischiare di trascinare il loro rapporto in una nuova fase di

litigi senza fine

"Il sentimento di Ida è così forte che lei è pronta a ricominciare, tu invece sei bloccato dalle paure", commenta

Gianni Sperti

mentre la dama abbandona lo studio rifiutandosi di sentire ciò che Riccardo ha da dire.