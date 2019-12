Non solo Harry Potter per J.K. Rowling, su Premium Crime arriva la miniserie "Strike"

Prima visione assoluta deluxe su Premium CRIME , con la miniserie drama "Strike" in onda da lunedì 2 dicembre, per sette appuntamenti in prima serata. Il poliziesco britannico è basato sulla serie di noir firmati dalla creatrice di Harry Potter, J.K. Rowling (sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith). Ha debuttato su BBC1 nel 2017, per poi essere distribuito da HBO negli Stati Uniti e in Canada.

Prima dell’ottimo riscontro di critica e pubblico dello "Strike" televisivo, è stato grande il successo di quello letterario. Nel 2013, l'editore presenta Galbright come "un ex investigatore della Royal Military Police in borghese, partito nel 2003 per lavorare nel settore della sicurezza civile". In realtà l’autore è l’Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico Mrs J.K. Rowling: le vendite del libro aumentano del 4.000%.

Sul piccolo schermo, "The Cuckoo’s Calling" (primo volume dell’epopea di "Strike"), nel Regno Unito, ha segnato una media di 7.4 milioni di spettatori e un record di 7.8 (battendo anche l’esordio della seconda stagione di "Victoria"). Intanto Brontë Film and Television ha adattato l’ultimo libro della saga, intitolato "Lethal White", in quattro episodi, le cui riprese termineranno a Natale (in autunno 2020 la probabile messa in onda nel Regno Unito).

La serie vede protagonista uno stropicciato Cormoran Strike (Tom Burke), ex veterano dell’Afghanistan diventato investigatore privato. Figlio naturale di una rockstar tossica e schizzata, ha appena chiuso una lunga e contrastata love story con la bizzarra rampolla di una famiglia aristocratica. L’uomo, privo di parte di una gamba a causa di una ferita di guerra, lavora in un minuscolo ufficio in Denmark Street, a Londra. Dotato di un’eccezionale capacità d’intuizione, anche grazie all’esperienza nella Special Investigation Branch, è capace di risolvere casi impossibili.

Su Strike vigila la segretaria/assistente Robin Ellacott (Holliday Grainger), ventinovenne con marito carino e mollaccione, con cui vive uno stato di perenne crisi. Brillante, intuitiva e maga del trucco e del travestimento, Robin è segretamente attratta da Cormoran.

