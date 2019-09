Gb, J.K. Rowling dona 20 milioni di dollari alla ricerca neurologica

La scrittrice J.K. Rowling , autrice della saga di Harry Potter , ha donato 20 milioni di dollari per sostenere la ricerca neurologica in onore della madre, scomparsa a 45 anni perché affetta da sclerosi multipla. La somma, che segue una prima donazione del 2010, servirà a creare nuove strutture e sostenere la clinica Anne Rowling dell’ Università di Edimburgo , cercando di migliorare le condizioni di vita di persone affette da sclerosi multipla e patologie simili.

"Per me sostenere la ricerca è un grande orgoglio" - Il centro di ricerca Anne Rowling è stato istituito nel 2010 a seguito di una prima opera di beneficienza da 12 milioni di dollari da parte scrittrice britannica. Prende il nome dalla mamma della Rowling, morta a 45 anni perché affetta da sclerosi multipla.



"Quando la clinica Anne Rowling è stata fondata, nessuno poteva immaginare che avrebbe fatto incredibili progressi nel campo della neurologia rigenerativa, - ha dichiarato la scrittrice, - sono felice e orgogliosa di supportare la clinica in una nuova fase di scoperte e successi". Il personale del centro ha espresso gratitudine per "un gesto incredibilmente lungimirante e generoso".