Nashville, scuola cattolica mette al bando Harry Potter: "I suoi sono incantesimi veri"

Tolleranza zero in una scuola elementare cattolica a Nashville, nel Tennessee: tutti i libri della saga di Harry Potter sono stati banditi dalla biblioteca. Il reverendo Reehil, pastore dell'istituto cattolico di St. Edward, ha informato via e-mail i genitori degli alunni spiegando che "le maledizioni e gli incantesimi usati nei libri sono veri. Quando vengono letti da un essere umano rischiano di evocare gli spiriti maligni".