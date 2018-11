Nina Moric su Corona: "Ho cambiato idea, non è vero che non sa amare"

Nina Moric ritratta le dichiarazioni sul suo ex Fabrizio Corona. Ospite da Chiambretti a "CR4 - La repubblica delle donne" l’ex modella croata ha prima ironizzato sulla liaison tra Corona e Asia Argento dicendo “L’unica Asia che conosco è quella del Giappone, Cina, Siria”. Poi, tornata seria rivela: “Voglio dire una cosa, ho cambiato idea rispetto a una dichiarazione che avevo rilasciato tempo fa in un’altra trasmissione: non è vero che Fabrizio non sa amare”. Sembra quasi commuoversi e un attimo dopo si capisce il perché. L’oggetto dell’amore dell’ex re dei paparazzi e il loro figlio Carlos a cui, dice la Moric, Fabrizio ha dedicato molte attenzioni, cercando di recuperare il tempo perduto.