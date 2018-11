Corona: “Se Asia ha fatto cinque ospitate televisive, vuol dire che le piaceva”

Fabrizio Corona ha messo la parola fine anche alla love story con Asia Argento e non le risparmia qualche critica piccata. A chi lo accusa di averla “sedotta e abbandonata” risponde: “Se ha fatto cinque ospitate televisive per parlare di noi, evidentemente la cosa le piaceva”.



Poi, intercettato dalle telecamere di Mattino Cinque sotto casa, non sfugge a qualche altro domanda di Federica Panicucci che vuole conferme sui rumors che lo vedrebbero nuovamente impegnato in un flirt con la sua ex Zoe Cristofori. L’ex re dei paparazzi non smentisce né conferma, ma risponde divertito: “Se aspettate un’oretta qui sotto, vedrete scendere un’altra ragazza ancora da casa mia”.