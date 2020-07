Nikki e Brie Bella completamente nude coi loro pancioni... "gemellari": "Abbiamo avuto le stesse voglie"

"Questa gravidanza è stata finora un viaggio speciale...", con uno scatto postato sui social, in cui posano completamente nude, Brie e Nikki Bella , ex wrestler e personaggi televisivi americani, mostrano i loro pancioni... "gemellari". Le due sorelle gemelle partoriranno a poca distanza l'una dall'altra e svelano: "Abbiamo avuto sintomi e voglie identiche.."

Brianna Garcia-Colace e Nicole Garcia-Colace, 36 anni, meglio conosciute come Brie e Nikki Bella ovvero The Bella Twins sono due gemelle molto note in America soprattutto per la loro carriera come wrestler e, dopo l'abbandono del ring, come personaggi televisivi. Nella World Wrestling Entertainment, nella quale hanno debuttato nel 2008, Brie e Bella hanno vinto tre volte il Divas Championship (due volte Nikki Bella e una volta Brie Bella) e nel 2020 sono state introdotte nella Hall of Fame.

Ad aprile le due sorelle hanno annunciato di essere incinte entrambe allo stesso tempo. Per Brie si tratterà del secondo figlio con la superstar di SmackDown Daniel Bryan, suo marito, mentre per Nikki sarà il primo figlio con Artem Chigvintsev, suo fidanzato conosciuto nell'edizione del 2017 di “Dancing With The Stars”.

Stando a quanto riportato dai media, entrambi i figli dovrebbero nascere per la fine dell'estate 2020.

Pochi giorni fa le gemelle Bella hanno condiviso alcuni scatti in cui si mostrano completamente senza veli e col pancione: "Condividere questa gravidanza con mia sorella durante un periodo di incertezza e tumulto è stata una benedizione...", scrivono: "Come gemelle ci siamo chieste se i nostri corpi sarebbero cambiati allo stesso modo e d è incredibile quanto le nostre gravidanze siano diventate identiche... dalle voglie ai sintomi...".

