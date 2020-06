Conto alla rovescia e pancione lievitato per Ciara: che mamma hot!

Da quando a gennaio ha annunciato di essere nuovamente incinta Ciara non ha mai smesso di pubblicare splendide foto col pancione, mostrando il suo corpo in costante cambiamento, senza che questo sembri scalfire minimamente la sua statuaria bellezza. A 36 anni la cantante di "Goodies" sembra aver firmato un patto col diavolo e le tre gravidanze non hanno impattato in alcun modo su di lei.

Ciara ha sempre parlato in modo sincero riguardo alla fiducia nel suo corpo anche in passato, come quando nel 2011 dichiarò a US Weekly: "Mi sento più sexy quando sono da solo, in giro per casa nuda. Ho questa nuova ossessione per la nudità, è davvero strana. Potrebbe sembrare strano, ma adoro davvero abbracciare il corpo".

E gli scatti in bikini, che ama condividere con i suoi fan ,dimstrano che la fiducia nel suo corpo continua a resistere... anche col pancione.

