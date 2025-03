A febbraio, ospite a Verissimo, aveva rivelato "Non sapevo cosa avevo. Mi tremavano le gambe, mi girava la testa, capivo che c'era qualcosa che non andava. Ho un problema al cuore". A Silvia Toffanin aveva raccontato i suoi problemi di salute: "Avevo perdite di memoria. Forse è stato il problema che ho al cuore a causarmi un'ischemia lo scorso maggio, a cui si è aggiunto lo stress che non ha facilitato le cose". Con l'operazione "le cose dovrebbero sistemarsi", aveva poi aggiunto al talk di Canale 5.