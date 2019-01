Nicoletta Orsomando, la più famosa "signorina buonasera" compie 90 anni

L'espressione sorridente, la dizione perfetta, i modi gentili ed educati e il suo look familiare e rassicurante l'hanno fatta amare su tutte, tanto da farla diventare la 'signorina buonasera' rimasta in carica più di ogni altra. Oggi vive nella sua bella casa a Trastevere attorniata dalla figlia e da tre nipoti. Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha raccontato di una televisione cresciuta con lei, molto diversa da quella attuale, di cui rimpiange la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.

Il teatro è stato infatti il suo primo grande amore, ma dopo alcune brevi esperienze decide di valorizzare la sua bella voce e grazie ad un corso di dizione supera un provino in Rai e diventa annunciatrice. A spingerla e sostenerla perché entrasse nel mondo dello spettacolo fu il padre Giovanni Ordomando, clarinetto solista nella banda di fanteria.

Ma la carriera di Nicoletta non poteva restare solo annunci ed ecco arrivare per lei "la tv dei ragazzi", l'indimenticata trasmissione de "l'amico degli animali" con Angelo Lombardi e persino un festival di Sanremo con Nunzio Filogamo nel 1957. Di questa esperienza la Orsomando ha raccontato: "Avevano chiamato a presentare il festival due giovani attrici ma si accorsero che fare cinema non era sufficiente per quel ruolo e dunque chiesero me che avevo già avuto esperienze di manifestazioni canore".

Nel 1966 conduce "Un disco per l'estate", mentre nel 1965 inaugura insieme a Jader Jacobelli "La giornata parlamentare", divenuta "Oggi al parlamento". Nel 1976 le viene affidata una rubrica nella trasmissione "Cani, gatti & C. e Piante, fiori".

Nei panni di se stessa ha anche partecipato a vari film come "Piccola posta" con Alberto Sordi e Franca Valeri per la regia di Steno e "Parenti serpenti" di Mario Monicelli. E' stata poi ospite di "Domenica in" e nella stagione 2011-2012 ha partecipato come giurata a "La prova del cuoco" condotto da Antonella Clerici, affiancata nello stesso ruolo da altre due storiche ex annunciatrici Rai: Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti. Colleghe (da Maria Giovanna Elmi a Aba Cercato, da Gabriella Farinon a Paola Perissi) che l'hanno voluta festeggiare con una torta.