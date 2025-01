Nicoletta Manni e i primi passi nella danza: "A 12 anni mi sono trasferita in un convitto di suore a Milano"

"Ho insistito fino a quando mia madre mi ha accompagnata a Milano per l'audizione alla scuola di ballo, poi a 12 anni mi sono trasferita", spiega Manni che ricorda i sacrifici, a partire dal distacco con la famiglia rimasta a Lecce. "Sono andata a vivere in un convitto di suore insieme ad altre compagne di corso ma il primo periodo è stato duro, ogni due settimane prendevo il treno notturno e viaggiavo 12 ore per tornare a casa e ritrovare la carica", dice.