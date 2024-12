Il maestro Cottalasso racconta le "Prove aperte" della Filarmonica della Scala diretta da Chailly

Sarà per voi della Filarmonica un 2025 intenso: fatto di concerti, non solo al Teatro alla Scala, non solo in Italia



Senza dubbio, abbiamo davanti a noi un anno impegnativo, ricco di appuntamenti.

Essere il coordinatore artistico è un compito difficile, ma anche esaltante, che mi riempie di orgoglio.

Il mio scopo è quello di aiutare i miei colleghi a dare il meglio in ogni occasione, ad un pubblico esigente come quello della musica classica, creando un “prodotto” sempre all’altezza.

Questa è la quattordicesima edizione delle "Prove Aperte" e devo dire che negli anni il pubblico è stato sempre più numeroso ed interessato a questa iniziativa, anche per il suo scopo benefico.

Le prove aperte a pagamento che si terranno al Teatro alla Scala, sono a sostegno di organizzazioni che operano sul territorio milanese, per il contrasto alla povertà educativa.

Ancora una volta il pubblico potrà assistere alla messa a punto di grandi concerti a prezzi contenuti e partecipare a un importante progetto di solidarietà.

Proprio per l'impegno concreto a favore della comunità, lo scorso 7 dicembre l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, fondata da Claudio Abbado, è stata insignita dell'Ambrogino d'oro.