Neymar è un monaco brasiliano ne "La Casa di Carta"

"Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta ", ha scritto la stella del calcio Neymar sui social postando un video in cui indossa la divisa d'ordinanza della banda del Professore con maschera di Dalì e tuta rossa. Netflix ha messo online una nuova versione della terza stagione: in un cameo inedito il calciatore appare nei panni di un monaco brasiliano di nome Joao, ruolo precedentemente tagliato.

"Non mi piacciono né il calcio né le feste", dice il monaco in una conversazione sul Brasile con Berlino, "ai Mondiali, prego sempre per la nostra Selezione". Il personaggio appare negli episodi 6 e 8.



Netflix ha spiegato che le scene in questione erano state registrate per apparire nella versione iniziale. Ma la piattaforma di streaming aveva interrotto il coinvolgimento del giocatore al momento in cui erano state rese pubbliche le accuse di stupro contro di lui. Dopo che la denuncia è stata respinta da un giudice di San Paolo, è stato deciso di ripristinare il piccolo ruolo nella serie del brasiliano a posteriori.