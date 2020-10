Nello e Carlotta lasciano insieme il reality, ma a una condizione: un mese di tempo per recuperare

"Ho capito che ti voglio sposare, che sei la donna della mia vita, ma mi devi dare la possibilità di dimostrartelo". Così Nello è riuscito a convincere Carlotta a perdonarlo. La 27enne è molto arrabbiata con il suo compagno al punto che non riesce neppure a sfiorarlo. Non è stato semplice convincerla, ma alla fine Carlotta ha dato una seconda possibilità al 32enne, ma una condizione: un mese di tempo per recuperare.

Dopo 30 giorni, Nello e Carlotta si presentano insieme all'appuntamento con Alessia Marcuzzi. Il 32enne di Anzio ce la sta mettendo tutta per riconquistare la sua fidanzata e Carlotta lo conferma: "È diventato un poeta". La 27enne scherza e spiega come il suo compagno la stia stupendo con amore, lettere e dimostrazioni. "Questa esperienza è servita a riaccendere il fuoco", spiega Nello alla conduttrice.

Ma non è finita qui perché Carlotta vuole costanza nelle dimostrazioni e per questo dichiara che la coppia ha ancora bisogno di tempo per dare stabilità al rapporto. Ma Nello taglia corto e rivela: "Tanto tra poco ti chiederò di sposarmi".