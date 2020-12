Nella scuola di "Amici" Giulia sfodera la sua femminilità con una coreografia sexy

Settimana di lavoro nella scuola di " Amici ". Giulia si trova in sala con Simone per lavorare a una nuova coreografia. Si tratta di qualcosa di particolarmente impegnativo per lei, che la costringe a uscire dalla sua comfort zone: infatti, lei che si sente un maschiaccio, dovrà interpretare una coreografia particolarmente sensuale . E' l'occasione buona per cercare di tirar fuori la femminilità che fatica a esprimere.

Lei è però felice della cosa. Sottolinea di averne "bisogno" e dice che anche "se mi mette un po' in difficoltà mi piace mettermi alla prova". Poi mostrando l'outfit di giornata, composto da top e pantaloncini, dice a Simone: "Un po' me lo sentivo, però guarda: sono vestita un po' più da donna?"

Guardano poi insieme il filmato della dimostrazione, ballata da Giulia Pauselli, l'ex ballerina di Amici che di sensualità se ne intende avendo ballato anche per il Crazy Horse di Parigi. Poi iniziano a lavorare ai primi passi. In un secondo momento Giulia mostra a Aka7even la sua nuova coreografia. La ragazza si dice contenta di avere questa opportunità perché una prova femminile gli può essere utile anche per fare colpo su un fantomatico "lui". Il nome non viene fatto, ma il riferimento è a uno dei suoi amori impossibili. Così "gli faccio vedere che cosa si perde!".. Ma Aka5even non sembra convinto: "Te lo devi proprio dimenticare - le dice -, balla per te e pensa, più che a lui, a chi si perde te".

