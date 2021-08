"Nel segno di Risi": quattro domeniche con il maestro della commedia all'italiana

Ufficio stampa

Da domenica 1 agosto, in prima e seconda serata, per quattro appuntamenti su Cine34, prende il via la rassegna "Maestri del cinema", in questa occasione dedicata a uno dei massimi esponenti del genere commedia all'italiana: Dino Risi. "Nel segno di Risi" sarà introdotta e commentata da Tatti Sanguineti, con speciali della sua rubrica "Segreti di Cinema". In apertura, quindi, spazio a "I Mostri" e "Il Tigre". A seguire: l'8, "Sessomatto" e "Vedo nudo"; il 15, "Il sorpasso" e "Il gaucho"; il 22, "Il commissario Lo Gatto" e "In nome del Popolo Italiano".