A pranzo con "Giovannona Coscialunga": su Cine34 il sexy cult con Edwige Fenech

Il film, a dispetto del titolo volutamente pecoreccio, è in realtà una commedia degli equivoci vecchio stampo, tutt'altro che volgare per quanto infarcita dai generosi nudi della Fenech. Al punto che viene mandato in onda a ora di pranzo.

E' la storia di un industriale del Nord (Gigi Ballista) che, finito sotto inchiesta per inquinamento ambientale, prova a cercare protezione politica da un onorevole noto sessuomane (Vittorio Caprioli), con una particolare predilezione per le donne sposate. Per evitare di servirsi di sua moglie l'industriale incarica il proprio segretario (Pippo Franco) di sostituirla con una accompagnatrice. E per questo viene arruolata una prostituta decisamente avvenente ma dalla parlata con un'inflessione dialettale pesantissima (Edwige Fenech).

Con un cast ricco di attori di grande livello e caratteristi dal curriculum infinito, da Vittorio Caprioli e Riccardo Garrone a Gigi Ballista e Francesca Romana Coluzzi, "Giovannona Coscialunga disonorata con onore" è diventato un classico ed è il film, insieme a "Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda", uscito un anno prima, che catapultò la Fenech definitivamente nella commedia sexy dopo che si era rivelata con una serie di titoli prevalentemente inseriti nel filone giallo-thriller.

