Nadia Toffa: "Mi sono fatta male alla mano... passerà"

I movimenti della mano sinistra più lenti e difficoltosi durante l'ultima puntata de "Le Iene" non sono sfuggiti ai suoi fan più attenti e sui social è scattato l'allarme: qualcosa non va con Nadia Toffa. Ma la giornalista ha subito voluto rassicurare tutti con un post su Instagram e uno scatto a letto con la sua cagnolina: "Ciao ragazzi sono a casa con la mia principessa Totó. In tanti vi siete accorti che muovo male la mano sinistra. Che bravi siete; mi sono fatta male; passerà presto. Complimenti a voi e viva i nostri fratelli pelosi (tutti quanti)...".