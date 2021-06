Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni, il messaggio in una delle sue ultime interviste: "Non mollate mai"

“Non voglio che la gente provi pena per me: non piango in pubblico, piango con i miei amici”. Nell'ottobre 2018 a "Verissimo", Nadia Toffa raccontava a Silvia Toffanin la sua battaglia contro il cancro, attraverso la sua fede e il suo carattere. La giornalista e volto del programma "Le Iene", che oggi avrebbe compiuto 42 anni, è scomparsa il 13 agosto 2019.

Fino alla sua morte, Toffa ha continuato a raccontare la sua malattia, in tv, sui social e in un libro, "Fiorire d’inverno". “La scienza ci salva la vita, che solo con la forza di volontà non si va da nessuna parte”, diceva nell'intervista. “La vita è adesso, non dobbiamo aspettare il futuro”, aveva spiegato Toffa. Un insegnamento importante quello che Nadia ha voluto dare a tutti i telespettatori, tanto da chiedere alla conduttrice del programma di parlare direttamente alla telecamera per rivolgersi al pubblico a casa: “Non mollate mai che non siete soli”.