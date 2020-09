Nadia Rinaldi attaccata per il ballo sexy: "Valentina Vignali è una poveretta"

Qualche tempo fa Nadia Rinaldi (ipnotizzata da Giucas Casella) si era lasciata andare a movenze sexy in tv, in barba all'età e ai chili di troppo. Il balletto non era però piaciuto alla cestista ed ex gieffina Valentina Vignali, che sui social aveva insultato l'attrice con parole pesantissime. La Rinaldi, ospite a "Pomeriggio Cinque", ha replicato: "Che devo dire? E' una poveretta".

Su Instagram la Vignali aveva commentato con parole al vetriolo la performance della Rinaldi, ammettendo anche di non sapere chi fosse. "E' stata abbastanza aggressiva nell'esprimere il suo pensiero. Non pretendo di essere conosciuta in tutto il mondo, ma insomma chi sono si sa", ha risposto Nadia.

A prendere le sue difese anche il giornalista Roberto Alessi: "Se uno scrive sui social ha il dovere di sapere chi sei. Sei un'attrice di prim'ordine con una carriera di 30 anni alle spalle. Se lei non ti conosce vuol dire solo che è ignorante, nel senso che non conosce". "Non penso di essere stata volgare, è comunque spettacolo. Mi è stato fatto notare che si vedono le mutande... qualcuno che ha fatto il programma con lei nemmeno le portava!" ha poi chiosato con una battuta l'attrice.

