Musicista ucciso, il killer 16enne di Cutolo andò su Striscia la Notizia in un servizio di Vittorio Brumotti a Napoli

Il 28 febbraio 2023 Vittorio Brumotti è nei Quartieri Spagnoli di Napoli per un servizio sul giro di spaccio e criminalità giovanile.

E in quel servizio di Striscia la Notizia appare il 16enne in carcere con l'accusa di aver ucciso Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne, colpito con tre colpi di pistola dopo una banale lite per il parcheggio di un motorino. Nel servizio si vede per qualche istante il ragazzo fermato per l'omicidio di Giogiò: indossa una giacca verde con le maniche bianche, fuma una sigaretta e guarda verso la telecamera in un atteggiamento di sfida e con un certo fastidio davanti alle telecamere e a Brumotti.