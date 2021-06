"Mr Wrong - Lezioni d'amore", le trame di martedì 6 luglio 

"Mr Wrong - Lezioni d'amore" andrà in onda per la prima volta su Canale 5, in prima serata. Qui sotto le anticipazioni della puntata di martedì 6 luglio.

Tolga, il nuovo capo di Ezgi si presenta al locale di Ozgur con una denuncia nella quale accusa la ragazza di aver diffuso dati sensibile della sua azienda ad aziende concorrenti.

Per venire a capo del complotto, Ezgi e Ozgur, con l’aiuto di Ozan e Deniz, si recano all’hotel dove Ezgi ha organizzato l’evento per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

A questo punto, però, Tolga corrompe gli addetti alla sicurezza che gli negano così l’accesso alle immagini.

Infine, Deniz chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale, scoprendo così la verità.