Su Canale 5 gran finale per "Il Segreto" e "DayDreamer"

Venerdì 28 maggio su Canale 5, in onda il gran finale di due classici della serialità europea: "DayDreamer", con l’episodio conclusivo alle ore 16.30 e "Il segreto", con la fine dell’epopea di Doña Francisca, in prima serata. Due storie d’amore, passione, tradimenti e inganni, seguite da milioni di spettatori al pomeriggio, promosse in prime-time grazie ad ascolti record e diventate protagoniste anche sul web e sui social.

Otto anni di successi per "Il Segreto" - A otto anni di distanza "Il segreto" (trasmesso per la prima volta su Canale 5 il 10 giugno del 2013) è diventato un caso televisivo, studiato e analizzato da critici e addetti ai lavori. La soap spagnola, sin dall’esordio, ha immediatamente conquistato il pubblico e garantito al day-time la leadership assoluta della propria fascia, con puntate che hanno sfiorato il 35% di share. Ancora oggi, al titolo sono fedeli più di 2 milioni di spettatori, in un viaggio durato otto anni e ben 2.320 episodi.

"DayDreamer" e il sex-symbol Can Yaman - "DayDreamer" è sbarcato su Canale 5 il 10 giugno del 2020 e ha consacrato il protagonista Can Yaman, prossimo a interpretare il remake dello sceneggiato-leggenda Sandokan. Una favola moderna, declinata tra tradizione e modernità, in una cornice glamour e ricca di fascino: questi gli ingredienti che hanno portato al successo la serie made in Turkey. In day-time supera oltre 2 milioni di spettatori e sono milioni le visualizzazioni su Mediaset Infinity e i commenti su Twitter e Instagram.

Lunedì 31 maggio largo alle novità, sempre su Canale 5. Debuttano infatti "Mr. Wrong" (con protagonista Can Yaman) e "Love Is In The Air", entrambe prodotte in Turchia. Andranno in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45, con qualche puntata-evento anche in prime-time.

"Mr Wrong" vede riuniti gli amati protagonisti di "Bitter Sweet", Can Yaman e Özge Gürel e racconta la nascita dell'amore nell'incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei, dopo l’ennesima delusione inizia a perdere le speranze d’incontrare il grande amore mentre lui, rubacuori incallito, non crede nelle relazioni stabili.

"Love is in the Air", nei palinsesti televisivi di oltre quaranta paesi, ha trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel, ormai seguiti da milioni di follower sui social. La serie racconta le mille sfaccettature dell’amore, sullo sfondo di Istanbul romantica e moderna. Lei è uno spirito libero e lui un ambizioso squalo. Due opposti che si odiano e si attraggono, coinvolti in uno strano sodalizio, con risvolti inaspettati e molti colpi di scena.

